تناول أكاذيب.. حقوقيون يردون على بيان البرلمان الأوروبي | نصري: يتعامل مع مصر بازدواجية ..أبو سعدة : افتقد المصداقية .. الغول: ضحية منظمات مسيسة

أيمن نصري :

الاتحاد الأوروبي استقى المعلومات من طرف واحد

حافظ أبو سعدة :

البيان يفتقد المصداقية وارقامه مغلوطة

محمد الغول:

البرلمان الاوروبى ضحية معلومات غير مدققة



أثار البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر استياء العديد من الحقوقيين لما يحمله من معلومات مغلوطة هدفها أثار الرأي العام الدولي ضد ملف حقوق الإنسان في مصر .



وفي هذا الصدد قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تعليقا على بيان البرلمان الأوروبي، إن هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع الملف الحقوقي المصري.



وأكد أيمن نصري، أن هناك دولا كثيرة في الاتحاد الأوروبي تشييد دائما بدور مصر كألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص، موضحا أن هذه الدول مؤثرة جدا داخل الاتحاد وأشادت بدور مصر في عدة ملفات، أهمها مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد بشكل مباشر الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة دول حوض البحر المتوسط، كما أشادت أيضا بالمجهود الكبير الذي قامت به الدول المصرية باستضافة لاجئين لأكثر من ٦١ دولة، ودون أي تقديم أي دعم مادي من المجتمع الدولي، وهو ما يؤكد الانقسام الواضح بين الدول الأعضاء فيما يخص السياسية الخارجية، وهو تأكيد على ازدواجية في المعايير في التعامل مع الملف المصري.



وأضاف أن البرلمان الأوروبي انتقائي جدا استقى المعلومات من طرف واحد فقط، وهو المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصبغة السياسية والتي لها ثأر شخصي مع الدولة المصرية، وحولت الخلاف الحقوقي إلي خلاف سياسي تدعمه عدد من الدول التي لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية، وهو يحمل بصمات واضحة لأسلوب وآلية عمل هذه المنظمات.



وأوضح أيمن نصري أن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها الدولة المصرية تتطلب تعاملا أمنيا من نوع خاص، وهو ما لم تستطع تحمله بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبلجيكا، التي تعرضت لعدد من الهجمات الإرهابية لا تمثل ٢٠٪؜ من حجم العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر، خاصة بعد ٣٠ يونيو، وأدت إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وفرض حالة الطوارئ، وهو ما نفس ما أقدمت عليه الدولة المصرية لحماية أمن الدولة، وبالرغم من ذلك يوجه اللوم فقط لمصر.

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على الجانب الآخر قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي عن اوضاع حقوق الانسان في مصر كان يجب ان يتم التواصل بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري للتأكد من صحة المعلومات التي تلقاها من عدد من المنظمات غير الحكومية لا سيما وأن البيان قد تتضمن عددا من الأرقام والإحصائيات غير موثقة وغير دقيقة مثل أعداد المحتجزين علي خلفيه احداث يوم ٢٠ سبتمبر وكذلك احصائيات عدد الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام الامر الذي يضرب مصداقية ما جاء في القرار.



وأضاف أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد "أن البيان استخدم لغة استعلائية ضد الدولة المصرية وهو امر ليس معتادا في العلاقات الدولية التي تقوم على الاحترام بين الدول والتعامل على أساس احترام السيادة للدولة ومع كل التقدير للبرلمان الاوربي فيجب ان يحرص على العلاقات المصرية الأوروبية كدولة مهمة في المنطقة تلعب ادوارا اقليمية هامة وتواجه تحديات كبيره من قبل منظمات إرهابية تسعى إلى تقويض الأمن والنظام.



وأوضح أبو سعدة أن البيان تجاهل إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان وتتعلق بقانون جديد هو القانون ١٤٩ الخاص بتنظيم العمل الأهلي وكذلك إفراج النيابة العامة عن مئات من المحتجزين.



بينما أعرب النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن رفضه البيان الصادر عن بعض نواب البرلمان الاوروبى الاخير والخاص بمصر ، مؤكدا على ضرورة تأكد نواب البرلمان الأوروبي من طبيعة المعلومات التى ترد اليها عن اوضاع حقوق الإنسان في مصر وضرورة تنوع مصادر المعلومات حتى تعكس البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الأنسان في مصر .



وأضاف النائب محمد الغول ان البرلمان الاوروبى يتكون من 751 عضوا ، ‏يمثلون ثماني مجموعات رئيسية تجلس معا بناء على انتماءاتها السياسية ‏والأيديولوجية، و هؤلاء الأعضاء لا يخدمون مصالح بلدانهم، بل ‏التوجهات السياسية للمواطنين الذين يصوّتون لهم في الانتخابات، وتسيطر ‏على البرلمان حاليا مجموعات تمثل 8 تيارات مختلفة و هي: حزب الشعب ‏الأوروبي "الديمقراطيون المسيحيون" (أقدم وأكبر حزب في المركز ‏المحافظ لدى البرلمان الأوروبي)، التحالف التقدمي الاشتراكي ‏والديمقراطي في أوروبا، اتحاد المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين‎ , ‎مجموعة تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، المجموعة ‏الكونفدرالية لليسار المتحد الأوروبي، مجموعة الخضر (التحالف ‏الأوروبي الحر)، مجموعة أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة، فضلا ‏عن المستقلين‎.‎



واكد الغول ان الأيديولوجيات اليمينة واليسارية لهذه المجموعات، ‏هي التي تحدد مضمون ونتائج القرارات والنقاشات‎ ‎، وبسببها تلاحق ‏البرلمان الانتقادات بسبب تبنى اعضائه المبادرات الأيديولوجية ‏والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، والتى ‏تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسة، خاصة على ‏الصعيد الدولي، ما يؤدي إلى خسائر‎ ‎عديدة للاتحاد .‏



فهل يملك نواب البرلمان الأوروبي الشجاعة الكافية لمناقشة هذه القضايا بكل حيادية وتجرد وبأسلوب راقى ومتحضر والإعلان عن النتائج والتوصيات دون زيف أو مواربة.

