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الأرصاد تكشف كواليس إعصار حمادة وسر تسميته | فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:56 م
منخفض قبرص
منخفض قبرص
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عمرو ممدوح
قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه كان هناك إصرار من بعض القنوات الإعلامية لإحداث رعب للمصريين من إعصار تتعرض له مصر، إلا أن الهيئة أكدت أن هذا الأمر غير صحيح.

وكشف "صابر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» كواليس "إعصار حمادة"، مشيرا إلى أنه بعد محاولة البعض تخويف ورعب المواطنين، قرّر إطلاق اسم "حمادة" على منخفض قبرص الذي تتعرض له مصر حاليًا.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، قائلا: "مش لازم نصدق ناسا أو أي محاولات لتخويف المصريين، مشيرا إلى أنه لا يوجد إعصار قادم من البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط بحر مغلق.
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