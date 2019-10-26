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نورهان موسي: منتدى شباب العالم القادم يشهد تطورا في ورش العمل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:58 م
منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم
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خالد محيي الدين
قالت الدكتورة نورهان موسى، أحد المنظمين لمؤتمرات الشباب السابقة، إن مؤتمر شباب العالم يعد من أكبر المنصات فعالية في العالم، والتي تبنى على طاقات الشباب، وبالتالي يتم في كل مرة تنظيم ورش عمل بالمؤتمر لنستمع لأصوات الشباب على مستوى كل دول العالم.

وأوضحت "نورهان"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "TeN" الفضائية، أن القائمين على تنظيم مؤتمرات شباب العالم يقومون بتطويرها بشكل دائم ومستمر، ليتم إتاحة فرصة كبيرة للشباب في المشاركة والتفاعل على مستوى العالم وعلى مدار العام.

وأشارت إلى أن بعض الورش والفعاليات التي عقدت في المؤتمرين السابقين سيتم تنظيمها أيضًا بشكل أكثر تطورًا، فضلًا عن بعض الورش والأفكار الجديدة التي تطرح العام الحالي كفكر جديد في النسخة الثالثة من المؤتمر.

وتعقد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذى يعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ
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