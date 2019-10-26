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رياضة

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشيستر سيتي وتشيلسي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أقيمت اليوم 5 مباريات من منافسات اليوم الثاني من الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت مباراة أمس جمعت ليستر سيتي مع ساوثهامبتون وأنتهت بفوز الذئاب بـ 9 أهداف.

وتغلب فريق تشيلسي على مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي، التي أقيمت اليوم في ملعب "تيرف مور".

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه نادي أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي عقب نهاية مباريات اليوم:
ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشيستر سيتي وتشيلسي
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