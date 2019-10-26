Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

599 طن لحوم فاسدة .. بيطري القليوبية تعلن نتائج الحملات منذ بداية العام

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:19 م
لحوم
لحوم
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أكدت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشمل تطوير مجزر الخانكة ويشمل التطوير تحويله من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي وذلك للحفاظ على سلامة المذبوحات والصحة العامة للمواطنين.

كما تشمل الخطة الاستثمارية أيضا رفع كفاءة 4 وحدات بيطرية، وإحلال وتجديد وحدتين وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمربين والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأشارت العسيلي أنه في مجال الحملات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها المديرية تم تدشين حملة مسح لمرض الدرن والبروسيلا على المربين والمزارع للتأكد من خلو الحيوانات من تلك الأمراض لأهميتها كأمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان وأسفرت الحملة عن عدم ظهور أي حالات اشتباه بدائرة المحافظة.

وتابعت أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم قامت بعمل 115 حملة تفتيش على أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم والدواجن والأسماك منذ بداية العام وحتى تاريخه وأسفرت الحملات عن ضبط 272 محضرا بإجمالي مضبوطات 599 طنا في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة : الدولة المصرية حرصت على وضع استراتيجية قومية لحماية الثروة الحيوانية

ترشيحاتنا

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل

الأزمات تطارد النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي.. استقالة جديدة تضرب النادي التونسي

الأرصاد تكشف كواليس إعصار حمادة وسر تسميته | فيديو

مفاجأة..ريال مدريد يستغنى عن أفضل لاعب فى العالم خلال الميركاتو الصيفى

بـ فستان جريء.. زينة تشعل السوشيال ميديا بـ صورة من فرح صديقتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه