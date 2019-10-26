599 طن لحوم فاسدة .. بيطري القليوبية تعلن نتائج الحملات منذ بداية العام

أكدت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشمل تطوير مجزر الخانكة ويشمل التطوير تحويله من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي وذلك للحفاظ على سلامة المذبوحات والصحة العامة للمواطنين.



كما تشمل الخطة الاستثمارية أيضا رفع كفاءة 4 وحدات بيطرية، وإحلال وتجديد وحدتين وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمربين والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



وأشارت العسيلي أنه في مجال الحملات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها المديرية تم تدشين حملة مسح لمرض الدرن والبروسيلا على المربين والمزارع للتأكد من خلو الحيوانات من تلك الأمراض لأهميتها كأمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان وأسفرت الحملة عن عدم ظهور أي حالات اشتباه بدائرة المحافظة.



وتابعت أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم قامت بعمل 115 حملة تفتيش على أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم والدواجن والأسماك منذ بداية العام وحتى تاريخه وأسفرت الحملات عن ضبط 272 محضرا بإجمالي مضبوطات 599 طنا في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

