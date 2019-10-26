شاهد .. إعصار شديد يهدد اليمن وعمان

قال أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليمن وعمان سيتعرضان لإعصار شديد، متواجد حاليا في منطقة بحر العرب، أما البحر الأبيض المتوسط فهو بحر مغلق، ولا يمكن أن يأتي منه الأعاصير.



وأضاف صابر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الهيئة المصرية للأرصاد الجوية هي المعتمدة، والتي يجب تصديقها، قائلا: "مش لازم نصدق ناسا"، مشيرا إلى أن منخفض قبرص، ليس شئ جديد، ولكن هذا العام تعمق في خلال وجوده في محافظات مصر، وذلك بفعل التغيرات المناخية.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن ما تعرضت له مصر موجة تقلبات صعبة، ولكن لا يمكن أن يقال عليها إعصار، مشيرا إلى أن الطقس سيعود معتدلا بداية من الغد، ويكون مائل للحرارة نهارا في مدن الشمال والجنوب.

