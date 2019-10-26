مشهد مرعب.. رضيعة تسقط في بالوعة خلال سيرها مع أمها داخل حديقة.. فيديو صادم

في مشهد يحبس الأنفاس ابتلعت بالوعة صرف، طفلة رضيعة أثناء سيره بجوار أمها، بعد أن سقط فيها أمام والدتها التي أصيبت بالفزع والرعب .





وقع الحادث خلال سير الطفلة الرضيعة برفقة أمها حيث وطأت أقدامها الصغيرة، غطاء بالوعة صرف لتنقلب بها بشكل مفاجئ وتسقط داخلها.





وفور سقوط الطفلة بفوهة البالوعة رمت الام حقيبتها، وهرعت نحو ابنتها وأدخلت رأسها داخل غطاء البالوعة لإنقاذ طفلتها المحاصرة بدخل وحدة الصرف.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" صورت تلك اللقطات المروعة عبر كاميرا مراقبة داخل حديقة بمدينة سان بطرسبرج ، غرب روسيا.





واوضحت الصحيفة انه في النهاية تم إنقاذ الطفلة من قبل أمها وسيدة اخرى بعد ان تمكنا من سحبها من داخل البالوعة.



