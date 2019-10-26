بشرى لـ لاعبي الزمالك من مجلس الإدارة.. القصة كاملة

قالت الإعلامية فرح علي إن مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بدأوا في تعديل عقول رباعي الفريق "محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عبد الغني، محمود علاء، عبد الله جمعة".





وأضافت خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " تايم سبورت"، أن مسؤولي نادي الزمالك استغلوا توقف الدوري من أجل تعديل عقول بعض اللاعبين من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات داخل النادي .



