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رياضة

بشرى لـ لاعبي الزمالك من مجلس الإدارة.. القصة كاملة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:21 م
لاعبي نادي الزمالك
لاعبي نادي الزمالك
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حسام الحارتي
قالت الإعلامية فرح علي إن مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بدأوا في تعديل عقول رباعي الفريق "محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عبد الغني، محمود علاء، عبد الله جمعة".

وأضافت خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " تايم سبورت"، أن مسؤولي نادي الزمالك استغلوا توقف الدوري من أجل تعديل عقول بعض اللاعبين من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات داخل النادي .

وأوضحت: أن مجلس إدارة نادي الزمالك قررت صرف 40 مليون جنيه من مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة من أجل تحفيز اللاعبين لاستكمال مشوار النجاح وتحقيق البطولات .
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