حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27/10/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم لجميع الأبراج ليوم الاحد الموافق 26 أكتوبر





الحمل

من21/3 إلى 20/4

اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك ويجعلك ذلك سريع الغضب ويجب أن تتحمل الاختلافات بهدوء وصبر وسعة صدر ومع ذلك انتبه لحقوقك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.





الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا: القمر في منزلك السادس مما يدفعك للعمل بكامل لياقتك وحيويتك.

عاطفيا وصحيا: رغم الضغوط، القمر في منزل الصحة يمنحك جرعة كبيرة من الطاقة والنشاط.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية ودفء المشاعر.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للانفتاح ويمنحك إصرارا ورغبة في توسيع دائرة معارفك.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك متحفزا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر.

اجتماعيا وعاطفيا: لا تدع عصبيتك تجعلك تهدم روابط عاطفية متينة.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بالواجب باقتدار.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم الفرصة سانحة لعقد لقاءات اجتماعية تسعدك.





العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يوجه تركيزك على عملية شراء أو بيع، أو تهتم بأمور مهنية ومادية وعليك أن تراجع جيدا قراراتك قبل تنفيذها.

اجتماعيا وعاطفيا: قد تشعر اليوم بالحيرة وعليك أن تراجع نفسك بصدق ولا تتسرع في أقوالك.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع المشتري يساعدك اليوم على إظهار مواهبك وقد تحصل على الاهتمام أينما حللت.

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة ولاسترجاع خبرات ماضية وتستخلص الحكمة منها.

اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك أن تتكلم اليوم فقط مع من تثق بهم ولا ترفض نصيحة المخلصين.





القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا: إذا كنت خاليا الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتواصل جيدا مع من تحب وتجمعك به نشاطات ممتعة.

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على التألق وإيجاد وسائل جيدة للتواصل مع الآخرين.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وعليك أن تبقى ساكنا وأن تتعامل بحذر.

مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعمل بدقة وأن تضع حساسيتك جانبا حتى يمر اليوم بسلام.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: القمر في منزل الحظ وتتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة أمر يشغلك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والاختلاف، تجد اليوم أنك تميل للتسامح ولمساعدة من يعانون وتخفف عنهم وترشدك بصيرتك.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على زيادة دخلك والتخطيط لمستقبلك وقد يدفعك لوضع مبلغ من المال جانبا.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا وجاذبية ويقظة ذهنية وتهتم بجوهر العلاقات التي تجمعك بالآخرين.

