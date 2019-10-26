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فن

شاهد | زينة تثير الجدل مجددا.. والجمهور: زي العسل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:28 م
زينة
زينة
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سيد احمد
نشرت الفنانة زينة عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت زينة على الصور قائلة: "احلى حب لما تكون في فرح صديقتها فدوي جلال @fadwa_gallal.. 
أحبك يا فتيات @dinaaragab @israatayseer ".. والتي تقصد بهن صديقاتها ويدعيان دينا رجب واسراء تيسير.

وحازت الصور إعجابا كبيرا من الجماهير وجاء من ضمن التعليقات كالآتي: بحبك - قمر - زى العسل.
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