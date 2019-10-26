شاهد | زينة تثير الجدل مجددا.. والجمهور: زي العسل

نشرت الفنانة زينة عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلقت زينة على الصور قائلة: "احلى حب لما تكون في فرح صديقتها فدوي جلال @fadwa_gallal..

أحبك يا فتيات @dinaaragab @israatayseer ".. والتي تقصد بهن صديقاتها ويدعيان دينا رجب واسراء تيسير.



وحازت الصور إعجابا كبيرا من الجماهير وجاء من ضمن التعليقات كالآتي: بحبك - قمر - زى العسل.