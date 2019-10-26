ليجانيس يحصل على أول 3 نقاط له في الدوري الإسباني من قاهر ريال مدريد

حقق فريق ليجانيس فوزًا صعبًا على ريال مايوركا بهدف نظيف،فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البلدي دي بوتاركي فى الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.





ويُعد هذا أول انتصار لفريق ليجانيس له في الدوري الإسباني هذا الموسم.





وجاء هدف ليجانيس فى الدقيقة 31 عن طريق مارتن بريثويت.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليجانيس الي النقطة 5 فى المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد مايوركا عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.



