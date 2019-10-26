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رياضة

ليجانيس يحصل على أول 3 نقاط له في الدوري الإسباني من قاهر ريال مدريد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:24 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق ليجانيس فوزًا صعبًا على ريال مايوركا بهدف نظيف،فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البلدي دي بوتاركي فى الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويُعد هذا أول انتصار لفريق ليجانيس له في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وجاء هدف ليجانيس فى الدقيقة 31 عن طريق مارتن بريثويت.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليجانيس الي النقطة 5 فى المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد مايوركا عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

يُذكر أن ريال مايوركا الحق هزيمة بريال مدريد وحرمه من صدارة الدوري الإسبانى لصالح الغريم التقليد برشلونة.
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