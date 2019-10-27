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اقتصاد

تراجع الأوراق المالية بالعملة الأجنبية لـ 360 مليار جنيه في يوليو الماضي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
انخفض حجم الأوراق المالية للبنوك بالعملة الأجنبية لـ 360 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 363.9 مليار جنيه في يونيو لسابق له بفارق3.9 مليار جنيه، ومقارنة بـ 360.71 مليار جنيه في مايو السابق له بفرق710 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي الأوراق المالية بالعملة الأجنبية للقطاع الحكومي بلغت 332.63 مليار جنيه مقابل 334.12 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 332.3 مليار جنيه في مايو 2019.

ووصل حجم الأوراق المالية للقطاع الخاص لـ 14.112 مليار جنيه في يوليو السابق له وقمارنة بـ 14.61 مليار جنيه في يونيو السابق له، ومقارنة بـ 14.1 مليار جنيه في مايو 2019.

ووصل حجم الأوراق المالية للقطاع الخارجي لـ 13.3 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 15.2 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 13.84 مليار جنيه في مايو 2019.
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