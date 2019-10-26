سوريا: قوات تركية تشن هجوماً عنيفاً في ريف رأس العين

قالت الوكالة العربية السورية للأبناء "سانا" إن الجيش التركي مسنودا بفصائل المعارضة المسلحة شن هجوما عنيفا على ناحية أبو راسين في ريف رأس العين.





وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش السوري دخلت إلى الأطراف الجنوبية لناحية أبو راسين، مؤكدة أنها تتابع تقدمها شمالا باتجاه الحدود السورية – التركية.





وذكرت أنه في ناحية باب الخير في ريف راس العين، دخل رتل من القوات التركية، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.



