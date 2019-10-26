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أخبار العالم

سوريا: قوات تركية تشن هجوماً عنيفاً في ريف رأس العين

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:27 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت الوكالة العربية السورية للأبناء "سانا" إن الجيش التركي مسنودا بفصائل المعارضة المسلحة شن هجوما عنيفا على ناحية أبو راسين في ريف رأس العين.

وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش السوري دخلت إلى الأطراف الجنوبية لناحية أبو راسين، مؤكدة أنها تتابع تقدمها شمالا باتجاه الحدود السورية – التركية.

وذكرت أنه في ناحية باب الخير في ريف راس العين، دخل رتل من القوات التركية، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وبحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اندلعت اشتباكات عنيفة على ثلاثة محاور في منطقتي باب الخير ومريكيز التابعتين لبلدة أبو راسين، إضافة إلى اشتباكات وقصف عنيف في قرية "الداودية" الواقعة على طريق رأس العين-تل تمر.
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