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توك شو

أحمد موسى: البطالة انخفضت لأدنى مستوى منذ 30 عاماً.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:28 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن ما تقوم بها الدولة من مشروعات يومية ساهم فى إنخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 30 عامًا.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن 223 ألف أسرة عدد المستهدفين من تطوير العشوائيات بتكلفة 31 مليار جنيه.

وكشف الإعلامي أحمد موسى أنه تم الاستفادة من 114 ألف أسرة من تطوير العشوائيات بإنفاق يبلغ 22 مليار جنيه.
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