جمارك الأقصر تحبط تهريب تبغ مسرطن بـ826.442 ألف جنيه.. صور

أحبطت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأٌقصر برئاسة محمد المغربي و بالتعاون مع العميد محمد بهاء و العميد طارق عبد الجواد من مباحث الضرائب والرسوم بالأقصر وأسيوط؛ محاولة تهريب كميات من السجائر المستوردة والتبغ الهندي بوزن 15.3 طن بقيمة 826.442 ألف جنيه، كانت مخبأة بمخازن بعض المحلات بمدن الصعيد.





قال مصدر جمركي، إن الكميات المضبوطات محظور تداولها نظرا للاشتباه باحتوائها علي مواد مسرطنة، بالاضافة لعدم سداد الرسوم المستحقة عليها.





تم تشكيل لجنة من "محمد الليثى أحمد، رومانى حنا جندى، على علام محمد، محمد عبدالله أحمد،العقيد ياسر مهران"، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



