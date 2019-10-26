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رياضة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن النادي الأهلي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:32 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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عمرو ابوبكر
غرد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مهاجمًا رواد تويتر: "الأهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد"..

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى"

وغرد تركي آل الشيخ قائلا: "أعود إلى الأهلي مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ورموزه وجماهيره..وتذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل".

يذكر أن آل الشيخ كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا ... لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا ... وعندما مرض دعوت له بالشفاء.. هذي أخلاق العرب وهكذا تربينا، أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له أو التقليل منه وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيدًا.. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".
تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية للجماهير بشأن النادي الأهلي
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