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رياضة

بلد الوليد يهزم إيبار 2-0 في الدوري الإسباني

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:31 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق فريق بلد الوليد فوزا مستحقا علي إيبار بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "خوسيه ثوريا" اليوم السبت، بالجولة الـ10 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وجاءت أهداف بلد الوليد، فى الدقيقة 10 ، 39 عن طريق سيرجي جوارديولا، والمدافع الغاني محمد ساليسو.

ورفع الفوز، رصيد بلد الوليد إلى 14 نقطة يقفز بها إلى المركز الثامن بشكل مؤقت، وتجمد رصيد الفريق الباسكي عند 9 نقاط في المركز الـ16 مؤقتًا،
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