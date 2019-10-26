بلد الوليد يهزم إيبار 2-0 في الدوري الإسباني

حقق فريق بلد الوليد فوزا مستحقا علي إيبار بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "خوسيه ثوريا" اليوم السبت، بالجولة الـ10 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وجاءت أهداف بلد الوليد، فى الدقيقة 10 ، 39 عن طريق سيرجي جوارديولا، والمدافع الغاني محمد ساليسو.



ورفع الفوز، رصيد بلد الوليد إلى 14 نقطة يقفز بها إلى المركز الثامن بشكل مؤقت، وتجمد رصيد الفريق الباسكي عند 9 نقاط في المركز الـ16 مؤقتًا،