Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لافروف يؤكد ضرورة تفادي أي إجراءات تقوض سيادة ووحدة أراضي سوريا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:45 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
Advertisements
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة تفادي أية إجراءات من شأنها تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية أن لافروف نقل هذا الموقف الروسي خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وتناول أيضا بحث القضايا المتعلقة بالعلاقات الأمريكية / الروسية.

وكانت روسيا قد استنكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إرسال قوات أمريكية إلى دير الزور السورية بدعوى حماية آبار البترول المحلية هناك من اعتداءات العناصر الإرهابية لتنظيم داعش، حيث أكدت روسيا أن تلك الخطوة تنطوي على انتهاك للقانون الدولي منوهة بأن جميع الموارد الطبيعية مملوكة للسوريين وحدهم.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد ظهوره بـ تي شيرت الأهلي | هاشتاج كهربا يتصدر تويتر | ومغردون: اضرب ولا تبالي

لترضية محمد صلاح.. وجبة سمك أشعلت أزمة شارة قيادة منتخب مصر

مفاجأة في تعليقات الأهلاوية على إعلان تركي آل الشيخ التصالح مع الأهلي

رد صادم من رانيا يوسف عن علاقتها بـ نادية الجندي .. فيديو

بشرى لـ لاعبي الزمالك من مجلس الإدارة.. القصة كاملة

هنا الزاهد: زيزي صديقتي المفضلة.. وأحمد فهمي يقبل صديقة زوجته .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه