خبراء ومتخصصون يشيدون بتعليمات الرئيس للحكومة بإشراك القطاع الخاص بصندوق مصر السيادي.. ويؤكدون: يحرص على دعم الاقتصاد والاستثمار

إطلاق صندوق مصر السيادي .. في هذا الموعد

التخطيط: صندوق مصر السيادي شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

خبير: اهتمام الرئيس بإشراك القطاع الخاص بالصندوق السيادي خطوة هامة

أشاد الخبراء والمتخصصون بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بضرورة إشراك القطاع الخاص بصندوق مصر السيادي، لزيادة فرص العمل ودعم الاستثمارات بالدولة بما ينعكس علي تحقيق التنمية الاقتصادية؛ مؤكدين أن تلك التعليمات تعكس مدي حرص القيادة السياسية علي إشراك رجال الأعمال والقطاع الخاص في بناء الاقتصاد القومي باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن صندوق مصر السيادي يعتبر مثالا للشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة والمساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.أضافت " السعيد" في تصريحات لها، أن تجربة الصناديق السيادية تعد أداة محورية لسد فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن هناك مجال كبير لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية.شددت "السعيد" علي ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو تنمية مستدامة، موضحة أن المساهمة في تطوير حوكمة الصناديق السيادية في أفريقيا وتحقيق أكبر عائد منها من خلال وضع سياسات محددة وملموسة.بالاضافة لتحديد أهم مجالات التعاون والقضايا الخاصة بالتنمية الأفريقية، والتي يمكن العمل عليها من خلال الصناديق السيادية الأفريقية، فضلًا عن تيسير التعاون بين واضعي السياسات ورؤساء الصناديق وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام ومساعدة البلدان التي ما زالت تعمل على إنشاء الصناديق السيادية من خلال توفير المعلومات من الصناديق السيادية القائمة.وذكرت أن الصندوق السيادي يدرس حاليا إنشاء عدد من الصناديق الفرعية فى مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والصناعات التحويلية، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه القطاعات الهامة والواعدة، والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادى، إلى جانب كونها فى الأساس من القطاعات المجدية للمستثمرين.أشارت إلى أن صندوق مصر السيادي يعد أحد الآليات والأدوات التي ستصبح متاحة للمستثمرين بالخارج؛ كإحدى القنوات الهامة لتكوين شراكات بناءة مع أبناء مصر بالخارج، موضحة أن الصندوق يهدف إلي تعظيم العائد علي أصول مصر واستثماراتها.وثمن الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمثيل القطاع الخاص بصندوق مصر السيادي، بما يحقق التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل.قال " أبوزيد" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن القطاع الخاص هو شريك استراتيجي للحكومة في عمليات البناء والتنمية، موضحا أن اطلاق صندوق مصر السيادي يعني تضمين كافة أصول الدولة ومواردها بشكل حقيقي وأكثر فاعلية وتضمن حقوق الأجيال المقبلة في موارد البلاد وتحقيق أعلي معدلات الكفاءة لاستغلالها لتنعكس علي حياة المواطنين في فرص عمل واستثمارات وتنمية مستدامة."أبوزيد" ذكر أن الدولة عبر الحكومة تقوم حاليا باجراءات لخصر كافة الاصول غير المستغلة و طرح جزء منها للإكتتاب العام وأخرى للإدارة بما يعني وجود آليا لتنويع مصادر التمويل وإدارة الممتلكات بصورة صحيحة و الدخول في شراكات فنية كما حدث في قيام وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري لتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوقي الكويت والإمارات السياديين، للحصول علي الخبرات الفنية والاستشارات في ذلك المجال لتحقيق الكفاءة المثلي من طرح صندوق مصر السيادي.أشار "أبوزيد" إلي أن البروتوكولين الموقعين يسعيان بصورة أساسية لتقييم الأصول ومنع تعرضها للخسارة مع التأكيد علي دور القطاع الخاص في القيام بتلك العمليات ، موضحا أن الاهتمام بالقطاع الخاص ورجال الأعمال ظهر في صورة حوافز ضريبية واستثمارية تم منحها لهم لتشجيعهم علي توسيع الأعمال وفتح خطوط انتاج جديدة وهو ما سيسهم بصورة كبيرة في تقليص معدلات البطالة وزيادة فرص العمل والتنمية.أوضح " أبوزيد" أن تقرير البنك الدولي الأخير أشار إلي ان مساهمة القطاع الخاص في مصر بمعدل 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد هو تغير غير مسبوق غير أنه بحاجة لمزيد من المساندة باعتباره شريك استراتيجي في التنمية.أشار " أبوزيد" إلي أن صندوق مصر السيادي سيشارك بصورة كبيرة في اعادة استغلال أصول الدولة وتدعيم برنامج الطروحات الحكومية بما يساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة الملاءة المالية للشركات والأصول محل الاكتتاب، موضحا أن طرح الشركات في البورصة لا يعني خصخصتها خصوصا وأن هناك أسهم حاكمة للدولة في الأصول محل الاكتتاب.ذكر " أبوزيد" أن دعم القطاع الخاص و رجال الاعمال من شأنه تحقيق فائضا ويدعم الصادرات المصرية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد تتجاوز حاجز الـ55 مليار دولار سنويا.تستعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برئاسة الدكتورة هالة السعيد، لإطلاق صندوق مصر السيادي، اعتبارا من يناير المقبل، إذ يبلغ حجم رأس المال المدفوع للصندوق 5 مليارات جنيه و رأسمال مرخص يقدر بـ200 مليار جنيه.وفقا لتقارير صادرة عن وزارة التخطيط، فإن هناك طلبات تم تقديمها فعليا من قبل صندوقين سياديين أحدهما صيني و آخر عماني، بالاضافة لبروتوكولين سبق توقيعهما مع صندوقي الثروة السيادي بالكويت والإمارات للشراكة في الصندوق المصري الجديد، والاستفادة من الخبرات العربية في ذلك المجال."صندوق مصر السيادي" يستهدف بالأساس إعادة حصر كافة الأصول المملوكة للدولة جغرافيا علي مستوي المحافظات، وحسن استغلالها بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية للخزانة العامة وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية و العربية والمحليةويقوم الصندوق بمجموعة من الأنشطة من بينها الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إذ يعمل علي إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.ويستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، والاستغلال الأمثل بحيث يكون متوافقا مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسؤولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال اجتماعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؛ بضرورة تفعيل دور الصندوق من خلال الشراكة القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.