من سيحاسب الطاغي.. فيلم وثائقي لجرائم أردوغان

قال نائب المعارضة التركية النائب جيمس ويتزلار، إنه قد قاد لجنة التحقيق فى البرلمان ضد أعمال العنف والاختطاف التى تنفذها الحكومة التركية حاليا، وإنه مقتنع ان السلطات فى دولة كوسوفا ساعدت نظام أرودغان القاتل فى الاختطاف.





وأوضح نائب المعارضة التركية النائب جيمس ويتزلار خلال تصريحاته فى الفيلم الوثائقي الذي عرض على قناة "أكسترا نيوز"، أستطيع أن أقول الأدلة على ذلك تشير إلى أن عمليات الاختطاف تمثل أكبر جريمة ضد السيادة فى دولة كوسوفا منذ إعلان الاستقلال.





وأضاف النائب ويتزلار، أن المختطفين ظلوا لمدة سبعة أشهر فى مركز اعتقال بإسطنبول بدون إجراء تحقيق معهم أو وجود أدلة إدانة عليهم، وأنه فقط يتم كل شهر تجديد أستمرار الاعتقال لهم بدون تقديمهم إلى المحكمة.



