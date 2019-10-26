على غرار الجندى اللبنانى.. شرطي عراقي يخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بـ البكاء.. فيديو

احد افراد الشرطة الاتحادية يبكي من هول ما شاهده من القمع ضد المتظاهرين العراقيين العزل امام بوابة المنطقة الخضراء من قبل قوات امنية خاصة pic.twitter.com/UIO8kfjz0g — Steven nabil (@thestevennabil) October 25, 2019

خطف مقطع فيديو لأحد أفراد الأمن العراقي أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث لم يستطع الجندي تمالك نفسه من شدة ما شاهده خلال الاحتجاجات.ويظهر أحد أفراد الشرطة العراقية في المقطع باكيا من قمع ضد المتظاهرين العزل أمام بوابة المنطقة الخضراء من قبل قوات أمنية.وفي المقطع، يظهر بعض المتظاهرين بجوار الجندي واصفينه بـ"البطل".كانت موجة ثانية من الاحتجاجات اندلعت يوم الخميس الماضي تطالب بإقالة حكومة عادل عبد المهدي واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.