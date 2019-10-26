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أخبار العالم

على غرار الجندى اللبنانى.. شرطي عراقي يخطف أنظار رواد السوشيال ميديا بـ البكاء.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:48 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
خطف مقطع فيديو لأحد أفراد الأمن العراقي أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث لم يستطع الجندي تمالك نفسه من شدة ما شاهده خلال الاحتجاجات.

ويظهر أحد أفراد الشرطة العراقية في المقطع باكيا من قمع ضد المتظاهرين العزل أمام بوابة المنطقة الخضراء من قبل قوات أمنية.

وفي المقطع، يظهر بعض المتظاهرين بجوار الجندي واصفينه بـ"البطل".

كانت موجة ثانية من الاحتجاجات اندلعت يوم الخميس الماضي تطالب بإقالة حكومة عادل عبد المهدي واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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