الإضاءة المناسبة للقيادة فى الأمطار..احذر النور العالي

تعد مشاكل الإضاءة في الأمطار من أخطر ما يواجه السائقين في فصل الشتاء، ما يجبر البعض لتركيب إضاءة لاستعمال "النور العالي" أو تعديل إضاءة السيارة للزينون أو الليد.



في صدد ذلك نقدم لكم في التقرير التالي أبرز النصائح الخاصة بالإضاءة في فصل الشتاء وأبرز الأخطاء وكيفية تفاديها.



-تعد أبرز الأخطاء التي يقع فيها السائقون هو استعمال النور العالي خلال ساعات المطر، والذي يعد خطأ فادح نتيجة للمعان حبات المطر مع النور العالي، ما يؤثر على الرؤية بشكل كبير.



-يجب تعويض إضاءة النور العالي بنور الشبورة، والذي سيسهم بشكل كبير في رفع نسبة الرؤية، فضلا عن عدم إزعاج السائقين الآخرين بقوة الإضاءة.



- ابتعد عن القيادة في حارة السريع "اليسرى" حتى لا تتأثر بأضواء السيارات المعاكسة.



- يجب إضاءة كل أنوار السيارة خلال ساعات المطر في الأوقات النهارية أو الليلية لتنبيه السيارات الأخرى.



هناك مجموعة أخرى من النصائح قد تفيدك خلال القيادة في المطر على الطرق الزلقة.



- من أهم تلك التعليمات هي ترك مسافة كافية للسيارات الأخرى حتي تستطيع تفادي أي تصرف مفاجئ.



- ابتعد عن الدخول في الشوارع الجانبية، حيث تمتلئ الطرق غير الممهدة الطين خلال ساعات المطر، ما قد يتسبب بالضرر لسيارتك.



- وفي حال تعرض سيارتك للانزلاق ابتعد علي الضغط علي الفرامل حتى لا تزيد من انزلاق العجلات، ويتحتم خلاله رفع قدمك فورا من دواسة الوقود.