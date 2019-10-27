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اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه..اليوم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:03 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.75 مليار جنيه، ضمن اجراءاتها للاقتراض من البنوك في أسبوع لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن البنك المركزي سيبيع تلك الأدوات نيابة عنها، اليوم؛ إذ من المخطط طرح أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ9.5 مليار جنيه.

ومن المستهدف أن تبيع الوزارة أذون وسندات خزانة بـ41.5 مليار جنيه في أسبوع عبر 3 عطاءات لتدبير الفجوة التمويلية.
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