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توك شو

بشرة خير.. خبير اقتصادي: حجم البطالة في مصر يصل لأدنى مستوى منذ 30 عاماً

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:24 م
انخفاض معدل البطالة
انخفاض معدل البطالة
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توك شو
قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن حجم البطالة في مصر وصل لأدنى مستوى منذ 30 عامًا، لافتًا إلى ان معدل البطالة وصل لـ 7.5 %خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 9.9 خلال عام 2018.

وأضاف "عبدالمنعم السيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هنا العاصمة" المُذاع على قناة "سي بي سي "، إن الدولة استطاعت توفير فرص عمل لأكثر 2 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن معدل البطالة خلال عام 1991 وصل إلى 8.8% و 8% خلال عام 1990 مقارنة بهذه الفترة .

وأشار "عبد المنعم السيد"، إلى أن ما يدخل في سوق العمل حاليًا أكثر من السنين الأخرى لزيادة الأعداد السكانية، موضحًا أن الدولة استطاعت من خلال مجموعة من المشروعات خفض معدلات البطالة بهذا الشكل.

وأكد عبد المنعم السيد، أن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية التي تتحملها الموازنة العامة المصرية التي وصلت في 2019 حوالي 140 مليار جنيه، بالإضافة إلى المحفظة الائتمانية التي قدمتها الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة. 
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