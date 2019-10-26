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أخبار العالم

قرارات مهمة من قضاة الجزائر بشأن إضراب الأحد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:52 م
قضاة الجزائر يعلنون
قضاة الجزائر يعلنون إضراب شامل الأحد
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رحيم يسري
أصدرت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر توضيحا بشأن توقف العمل القضائي بداية من يوم غد الأحد.

وقالت النقابة في بيان، إن قرارها يلزم جميع القضاة بمقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها، وفقا لصحيفة "النهار".

وبموجب هذا القرار، تم تأجيل جميع القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، بما فيها الموجودة في المداولة، بإستثناء القضايا الإستعجالية.

كما يلزم القرار جميع القضاة بالإمتناع عن التوقيع على شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ومختلف الأوامر الأخرى.

وبحسب البيان يلزم القرار قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية بالإمتناع عن إجراء التقديمات.

ويستثني القرار إجراءات تمديد الحبس المؤقت والفصل في طلبات الإفراج المعروضة أمام قاضي التحقيق وتسليم رخص الدفن.
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