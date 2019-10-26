رغم تصاعد العنف.. المتظاهرون العراقيون يرفعون شعار "لا سنة ولا شيعة".. ويستهدفون إيران بحرق صور المرشد خامنئي ويرفعون العلم العراقي على قنصلية طهران

- استمرار مظاهرات العراقيين لليوم الثاني على التوالي.. وسقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى

- فيديوهات صادمة لاستخدام الأمن العراقي للذخيرة الحية وقنابل الغاز.. والفنانون في مرمى النيران

- البرلمان يستجوب عبد المهدي بتهمة ارتكاب 3 مخالفات في مقدمتها استخدام العنف

- الصدر يدعو إلى الحكومة إلى الاستقالة: أيها الفاسدون كفوا أيديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقا



شهد العراق، اليوم السبت، تسارعا في الأحداث مع استمرار المظاهرات لليوم الثاني على التوالي، وسط استخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين عبر استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والقنابل الدخانية.



وقتل 6 أشخاص في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم 3 متظاهرين في بغداد، وفق حصيلة رسمية، و3 أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.



وبهذا يبلغ عدد قتلى يومين من الاحتجاجات في العراق، الجمعة والسبت، 63 قتيلا في بغداد ومناطق جنوبية، وفق ما أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.



وقالت المفوضية إن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات التي اندلعت منذ الجمعة سُجّلت في محافظتي ذي قار وميسان.



وذكر مصدر أمني عراقي القوات الامنية بدأت بعملية فض الاعتصام في ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكدًا انها قامت بملاحقة المتظاهرين في الأزقة.



وتحولت إيران وميلشياتها إلى هدف للتظاهرات حيث رفع المتظاهرون العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية بكربلاء، وقاموا بحرق صور المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.



وهتف متظاهرو كربلاء من أمام القنصلية الإيرانية: "هذا وعد هذا وعد، كربلاء ما تسكت بعد".



وتواصلت الهتافات مثل "إيران برة برة العراق حرة حرة. سلمت الأيادي. اطردوا المحتل من دياركم وكونوا عراقيين أحرار. لا سنة ولا شيعة هذا الوطن ما نبيعه".



وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديوهات صادمة لمظاهرات العراق أمس الجمعة، وأظهر أحد الفيديوهات، محاولة المتظاهرين حمل مصاب بقنبلة دخانية في الرأس، والدخان يخرج من رأسه وإلى جواره علم العراق. وذكر أحد المستخدمين أن الفيديو يمثل ثالث متظاهر بنفس هذا المنظر البشع.



كما تداول المستخدمون صورا لبعض نجوم العراق، الذين شاركوا في المظاهرات أمس الجمعة، وتعرضوا لإصابات بالاختناق نتيجة لاستخدام الغاز المسيل للدموع.



وتعرضت الفنانة آسيا كمال إلى حالة اختناق بسبب ضرب القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.



وقال مراسل موقع "كلكامش برس" إن الفنانة اسيا كمال تعرضت الى حالة اختناق نتيجة ضرب القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع.



وأضاف أن الفنانة أسماء صفاء تعرضت لنفس الحالة وكذلك الفنان جواد المدهش.



وحاولت السلطات العراقية تهدئة الأوضاع تعيين اللواء الركن ماجد فالح الموسوي قائدا جديدا لشرطة بغداد، بعدما أوصت لجنة التحقيقات الخاصة بأحداث التظاهرات بإعفاء قائد شرطة بغداد السابق اللواء صلاح مهدي.



وتعيين العميد حيدر حسن منخي قائدا لشرطة محافظة الديوانية، فيما تسلم العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب السعيدي رسميا قيادة شرطة محافظة ذي قار.



ومن جانبه، أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانًا بشأن التظاهرات في العراق، معلقا "إذا أردتم من الشعب أن لا يَقتُل ولا يَحرِق فيا فاسدين كفوا أيديكم عنهم".



وقال الصد :"إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلًا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلًا، فهل (التمسك بالسلطة) حل؟.. بينما لا قدرة لها على إنهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له".



وأضاف "إذا لم تستطع السلطة أن ترمم ما أفسده سلفهم فلا خير فيهم ولا بسلفهم، وإذا اردتم من الشعب أن لا يَقتُل ولا يَحرِق - وهو المتعين - فيا أيها الفاسدون كفوا أيديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقا".



وأوضح الصدر "إنما هم ثلة أرادوا الكرامة وأرادوا العيش الرغيد وأرادوا وطنا بلا فساد ولا مفسدين... أفبالنار يدفعون أم بالحسنى والخير يجازون؟"، مؤكدًا:"هم ثلة قد نجحت وبامتياز بالضغط على الفاسدين فأجبروهم على التراجع ومحاولة الإصلاح... أفلا تعينهم يا رئيس الوزراء لكي تكمل ما تدعيه من مشروع الإصلاح!!؟".



وتابع الصدر، :"كفى... لكي لا ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريب"، مضيفا "أني أن كنت متهما بركوب الموج كما وأنني حاولت الإصلاح سابقا... فاليوم تقع المسؤولية على كبار الشعب وحكمائهم لدرء الفتنة فورا... وإلا فلات حين مندم".



وختم الصدر بيانه قائلا "إستقيلوا قبل أن تُقالوا.. أو اصلحوا قبل ان تُزالوا.. وإلا فلات حين مناص".



ومن جهة أخرى، نشر موقع "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، وثيقة موقعة باسم النائب عدنان الزرفي تتضمن دعوة لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان.



وكان مصدر برلماني قد أفاد بأن النائب عدنان الزرفي اكمل الاجراءات القانونية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان.



وأكد النواب العراقيون أن عبد المهدي ارتكب 3 مخالفات، أولها، الإخفاق في تنفيذ البرنامج الحكومي المصدق عليه من قبل مجلس النواب، وثانيها، استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وسقوط عدد كبير من التقلى في صفوف المتظاهرين السلميين، وثالثها، الإخفاق في تنفيذ قانون المازنة العامة الاتحادية لعام 2019 وعدم تنفيذ بنوده وفقراته.