هيئة الصحفيين السعوديين: 4 مكاسب لمؤتمر مسك على أرض القاهرة

قال محمد فهد الحارثى، عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي، إن مؤتمر مسك فرصة أتيح من خلالها مناقشة التحديات التى تواجه صناعة الإعلام فى المنطقة مع طرح رؤي تسهم فى تطويره وتعاطيه مع المتغيرات الجديدة.



وأضاف «الحـارثي»، فى تصريح خــــاص لـ "صدى البلد"، على هامش مؤتمر «مسك» للإعلام الذى انطلق اليوم من القاهرة، أن حالة التفاعل التى سادت على المؤتمر أتيحت للمشاركين الإطلاع على التجارب المحلية والعالمية، فضلًا عن عمل شبكة تواصل اعلامى بين البلدين فى ضوء تعزيز العلاقات بين البلدين.



وأشاد « عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين »، أن مجال الإعلام فى مصر يمتاز بالنشاط والتنوع والتطور ايضا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنتديات الإعلامية تخلق حالة من التكامل .



وحول مدى تعاطى الإعلام فى المنطقة العربية مع التقنية الرقمية واللحاق بالمتغيرات والأحداث، لفت «الحارثى»، إلى أن المنطقة العربية مازالت تفتقر إلى بعض الآليات المهمة التى تجعله فى مصاف الدول التى تأتى على رأس مواكبي التقنية الحديثة والرقمية التى طغت على الإعلام بانواعه.



وانطلق منتدى مسك للإعلام فى القاهرة اليوم، ويعد امتدادًا للمنتدى الرئيسي الذي يعقد سنويًا في العاصمة الرياض، محتضنًا نخبة من المتحدثين البارزين في صناعة المحتوى الإعلامي إنطلاقًا من الإيمان التام بأن الإعلام بكل أشكاله وفنونه وبكل المنصات الإعلامية الحديثة والمبتكرة وحتى التقليدية لها الدور المهم في مواكبة النهضة العالمية وازدهار المجتمعات.



ولأن الإعلام أصبح الأداة العالمية الأولى للتغيير والأقوى في التأثير على الأفراد والمجتمعات و لكونه من أهم أدوات صناعة الرأي العام والقرار العالمي، جاء منتدى مسك للإعلام طارحًا لأحدث الأفكار والرؤئ من خلال جلسات حوارية وورش عمل حول الريادة في مختلف المجالات الإعلامية ودور الشباب العربي في تعزيز مكانتهم الإعلامية في ظل التطورات التقنية الذكية التي يشهدها مجال الإعلام على المستوى العالمي.



المنتدى الذي يطلقه مركز مبادرات مسك بمشاركة 1500 مهتم من الشباب العربي الواعد في القاهرة لم يكن وليد الصدفة بل وجد راسمًا الهدف والغاية حيث جاء ليعزز ريادة المملكة العربية السعودية في إعلاميًا وتقنيًا على مستوى العالم ووضع الكثير من قصص النجاح على طاولة النقاش والاستلهام منها.



