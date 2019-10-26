أستاذ إعلام بجامعة القاهرة: الإخوان دائماً يلجأون إلى صور وفيديوهات غير حقيقية

قالت الدكتورة ليلي عبدالمجيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه شيء متوقع من جماعة الإخوان الإرهابية إنهم يحاولون استغلال أي شيء يحدث لنشر الأخبار الكاذبة والمزيفة.





وأضافت الدكتورة ليلي عبدالمجيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة خلال مشاركتها الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإخوان دائما يلجأوا إلى صور وفيديوهات غير حقيقية مقتبسة من دول الخارج لكي ينشروها على قنواتهم الخاصة من أجل نشر الرعب وتزيف الحقائق.





وأوضحت الدكتورة ليلي أن اليوم أصبح من السهل أن نفرق تلك الفيديوهات الكاذبة باستخدام الأساليب والتكنولوجيا الحديثة وأن الشعب المصري أصبح أكثر ثقافة ووعي عما كان فيه فى السابق.



