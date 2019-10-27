بحضور نجوم الإعلام والرياضة والفن الاحتفال بـ 100 ألف بهية..صور

أقامت مستشفي بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان احتفالية تحمل اسم "الاطمئنان على ١٠٠ ألف سيدة" ممن خضعن للكشف المبكر بالمستشفى، وذلك بفندق كامبسنكي بالتجمع الخامس.





جاءت الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء والفنانين والرياضيين والإعلاميين على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الاسبق والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ولاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد فتحي ولاعب التنس أنور الكموني والفنانين ميرنا وليد وفيراس سعيد وأمل رزق وعايدة الأيوبي وتامر فرج والإعلامي عمرو الليثي والإعلاميتين عبير الشيخ وأميرة العقدة، وممثلي بنك القاهرة والبنك المصري للتنمية والصادرات وبنك الإمارات دبي الوطني ورئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دعاء فاروق وكان فى استقبال الحضور رئيس مجلس إدارة بهية تامر شوقي وعضو مجلس الإدارة المهندس ماجد حمدى.