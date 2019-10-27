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تعليم

استعدادات مبكرة بالتعليم لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:06 ص
التعليم تستعد لامتحانات
التعليم تستعد لامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الاجراءات التحضيرية الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية ، توصي بضرورة التنبيه على طلاب الصف الثاني الثانوي بحسم موقفهم تجاه الشعبة (العلمية – الأدبية) التي تم اختيارها ، بحيث يقرر الطالب إما البقاء فيها أو التحويل للشعبة الأخرى.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية ، بضرورة إنهاء كافة الإجراءات السابق ذكرها مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر 2019.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن هذه الإجراءات هدفها الاستعداد لعقد الامتحان الالكتروني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن مفاجأة لم تحدث من قبل على مدار جميع الأعوام الدراسية الماضية، وهي أن الوزارة قامت بإعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل بدء الدراسة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل المعلومات المتاحة عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لدفعة 2020 :

* موعد امتحانات الصف الأول الثانوي :

- امتحانات صباحية تبدأ في تمام التاسعة صباحا

- ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 11 يناير حتى 23 يناير 2020.

- ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من 3 مايو حتى 14 مايو 2020

- ستبدأ امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي من 12 يوليو لـ22 يوليو 2020

- جميع الامتحانات إلكترونية تتم عبر التابلت

- سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية لمواد التكنولوجيا والمعلومات والأنشطة التربوية والتربية المهنية والتربية الرياضية حسب كل مديرية طبقًا لما جاء بالخريطة الزمنية 2019 / 2020.

- ستستمر الامتحانات هذا العام بنفس نظام التقييم الجديد الذي بدأ تطبيقه العام الدراسي الماضي

- يحدد إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية أو نشاط تربوي خلال العام الدراسي، بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مع الأخذ في الاعتبار النهايات الكبرى والصغرى المشار إليها، ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة بها نجاح ورسوب.


* موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي :

- امتحانات مسائية تبدأ في الواحدة ظهرًا

- ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من 11 يناير حتى 23 يناير 2020.

- ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من 3 مايو حتى 14 مايو 2020

- ستبدأ امتحانات الدور الثاني للصف الاول الثانوي من 12 يوليو لـ22 يوليو 2020

- جميع الامتحانات إلكترونية تتم عبر التابلت

- سيتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية لمواد التكنولوجيا والمعلومات والأنشطة التربوية والتربية المهنية والتربية الرياضية حسب كل مديرية طبقًا لما جاء بالخريطة الزمنية 2019 / 2020.

- ستستمر الامتحانات هذا العام بنفس نظام التقييم الجديد الذي بدأ تطبيقه العام الدراسي الماضي

- يحدد إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية أو نشاط تربوي خلال العام الدراسي، بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مع الأخذ في الاعتبار النهايات الكبرى والصغرى المشار إليها، ومراعاة أن جميع المواد والأنشطة بها نجاح ورسوب.
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