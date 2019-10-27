رسالة نارية من سيدات مصر بالخارج للاتحاد الأوروبي.. اعرف السبب

أصدرت سيدات مصر في الخارج بيانا مشتركا أدن فيه بقوة تقرير البرلمان الأوروبي، الذي صدر مؤخرا ويتحدث بشكل غير لائق ويتنافى مع الموضوعية عن الانتهاكات الحقوقية في مصر.



ورفضت سيدات مصر ما جاء في التقرير، ووصفنه بأنه مغلوط وغير منصف وتدخل مرفوض في الشأن المصري، ومن جهة غير مختصة ومدفوعة من منظمات مشبوهة.



وجاء في البيان: تدين سيدات مصر في الخارج ما صدر من البرلمان الأوروبي من إدانة لحقوق الإنسان في مصر وتدخله في الشأن المصري وسياسته، وأضاف البيان ان الشأن المصري اولي باختصاصاته وانه كان من الأجدر أن يناقش البرلمان الأوروبي مشكلاته والأزمات المتكررة في دول الاتحاد الأوروبي والمظاهرات والاعتقالات التي تمت في الفترة الأخيرة علي يد الشرطة الفرنسية والإسبانية والهولندية وغيرها من دول الاتحاد التي أخلت بكل تقاليد وبرتكولات حقوق الإنسان.



واستطردت سيدات مصر في الخارج بأن دول الاتحاد الأوروبي تعاني من المشكلات الإقتصادية وأزمات الإرهاب، ولم يتم السيطرة عليها، وهناك تفكك في دول الاتحاد نفسه لذلك كان يجب علي البرلمان الأوروبي التركيز في مشكلاته، وأن يحاول ضبط النفس مع الدول التي تتعرض للانتهاكات من قبل رجال الأمن وخاصة في حق المتظاهرين وأن يحدوا من كم الاعتقالات العشوائية بدون تحقق .



وأوضح البيان أن كلمة حقوق الإنسان لم تعد تمت بأي صلة للبروتوكول المدون في معاهدات حقوق الإنسان، لكن أصبحت كلمة مطاطة تساق علي حسب مصالح الدول الشخصية، ولا يجوز لأي أحد أن يتدخل في شأن الدول الأخرى فمصر دولة قوية، ولا تقبل توصيات من دول أخرى وأنها أجدر بحماية أبنائها وترعى مصالحهم أينما كانوا دعوا مصر وشأنها ولا تنهشون في عظامها بزعم ما يسمى بحقوق الإنسان.