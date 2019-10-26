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برلمان

النواب: انخفاض أسعار 10 سلع مهمة بعد تراجع الدولار لأدنى مستوى | تفاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:36 م
الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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حسن رضوان
هوي الدولار بمعدلات غير مسبوقة له بالبنوك المصرية اليوم السبت ليسجل أعلي هبوط منذ الأسبوع الماضي بفارق 10 قروش.

ووصل أدني سعر للدولار ببنوك " الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، قناة السويس، التجاري الدولي، الاسكندرية" إلي 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " مصر إيران للتنمية، بلوم، البركة" عند 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " العقاري المصري العربي، عودة، اتش اس بي سي، التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، مصر، الأهلي، المشرق، العربي الافريقي الدولي، تنمية الصادرات" لـ 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار ببنك التعمير والاسكان لـ 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار في بنك سابيب لـ 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع.

ووصل أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي لـ 16.15 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع.

* توفير فرص عمل

وحول تراجع المارد الأخضر كشفت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسباب الرئيسية التي كانت لها مفعول السحر في تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حيث جاء أبرزها استقرار السياحة في مصر ، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج مما أدى إلى زيادة حصيلة العملة الصعبة، لافتة إلى أن موازنة الدولة تم تقيمها بسعر الدولار وتراجع سيؤدي إلى توجيه الفائض من الدولار في الدعم المباشر لمحدودي الدخل.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من أهم الفوائد التي سيجنيها المواطنون من انخفاض الدولار، انخفاض أسعار السلع المستوردة من الخارج مثل السيارات وغيرها مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق وذلك سيفيد المواطن.

وأوضحت النائب أيضا أن من ضمن الفوائد التي ستعود على المواطن بالنفع، توفير فرص عمل، حيث أن استقرار سعر الدولار في مصر سينعكس بالإيجاب على جذب المستثمرين إلى مصر مما يؤدي إلى افتتاح مشاريع جديدة توفر الآلاف من الوظائف.

*انخفاض أسعار البنزين واللحوم والدواجن

كما قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار إنخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الإحتياطى النقدى كافٍ لأكثر من 7 أشهر ، هذا بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.

وتوقع بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يواصل الدولار الإنخفاض خلال الفترة المقبلة فى ظل الأسباب السابقة ، بالإضافة إلى زيادة حجم الإستثمارات الأجنبية فى مصر ، مشيرا إلى إن إنخفاض سعر الدولار جاء نتيجة للعرض والطلب ، خاصه فى ظل عدم وجود إقبال على شراء الدولار.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن الدولار إنخفض منذ بداية العام وحتى الان إلى 10 % ، حيث تراجع سعر الدولار من 17.90 جنيه حتى 16.10 جنيه.

وأوضح أن إنخفاض سعر الدولار سيؤدي لتراجع أسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ، إذا استمر الدولار فى الهبوط ، مؤكدا أن إنخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وإنخفاض أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة ، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
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