Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ألسن عين شمس تنظم منتدى البحث العلمي للشباب

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
كريم ناصر - ياسمين سامى
أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس عن تنظيمه منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية" ، خلال الفترة من 16-18 مارس 2020.

ويسعى المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، باعتبارها التوجه البحثي الرئيس للدولة والجامعة، مما يؤدي إلى تسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وفى هذا الإطار، يدعو المنتدى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتحدثين من تخصصات علمية متنوعة لمناقشة مجالات البحث التطبيقي في الأدب واللغة والترجمة .

جدير بالذكر أنه يجرى تقديم ملخصات الأبحاث حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ للموافقة عليها ، على أن تقدم الأبحاث المقبولة كاملة في موعد أقصاه ٣٠ من أبريل ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألسن عين شمس تنظم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب

أهداف منتدى الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى التطبيق بألسن عين شمس

تعرف على محاور وشروط المشاركة بمنتدى الأدب واللغة والترجمة بجامعة عين شمس

تعرف على شروط المشاركة بمنتدى الأدب واللغة والترجمة بألسن عين شمس

16 مارس.. منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بقطاع الدراسات العليا بألسن عين شمس

قطاع الدراسات العليا بألسن عين شمس يستعد لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين

ترشيحاتنا

5 فى مهمة غير مشروعة.. القصة الكاملة لقتل عاملة فى كافيه بـ الجيزة بعد 8 شهور جواز عرفى

شاهد | زينة تثير الجدل مجددا.. والجمهور: زي العسل

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

اخبار الرياضة | تركي يعود إلى الأهلي .. كهربا يكذّب الجميع .. قرار جديد من مرتضى منصور

محمد بركات: كهربا ليس له مكان داخل منتخب مصر فى هذه الحالة

بشرى لـ لاعبي الزمالك من مجلس الإدارة.. القصة كاملة

Advertisements

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

طن مفروم .. الداخلية : مطعم شهير يبيع لحوم وحمام غير صالح وضبط مديره في مدينة نصر

ما علاقة سد النهضة.. لماذا اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا ضد آبي أحمد

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور

أحمد موسى يقاطع حمو بيكا: الكلام دا ماينفعش هنا.. فيديو

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

عودة الطير المهاجر | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

أنا واحد من الأهلي .. القصة الكاملة لمبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع النادي

بـ فستان جريء.. زينة تشعل السوشيال ميديا بـ صورة من فرح صديقتها

محمد بركات: كهربا ليس له مكان داخل منتخب مصر فى هذه الحالة

كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر.. قراءة 3 آيات قبل النوم توقظك لأدائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بساطتها.. سعر صادم لإطلالة سميرة سعيد فى the voice

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة