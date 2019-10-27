ألسن عين شمس تنظم منتدى البحث العلمي للشباب





وفى هذا الإطار، يدعو المنتدى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتحدثين من تخصصات علمية متنوعة لمناقشة مجالات البحث التطبيقي في الأدب واللغة والترجمة .



جدير بالذكر أنه يجرى تقديم ملخصات الأبحاث حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ للموافقة عليها ، على أن تقدم الأبحاث المقبولة كاملة في موعد أقصاه ٣٠ من أبريل ٢٠٢٠.

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس عن تنظيمه منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية" ، خلال الفترة من 16-18 مارس 2020.ويسعى المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، باعتبارها التوجه البحثي الرئيس للدولة والجامعة، مما يؤدي إلى تسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.