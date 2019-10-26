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مرأة

ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تتألق الممثلة الهندية أسين ثوتومكال، في مختلف المناسبات وتنوع في الألوان حيث تختار اللون الأسود للدلالة على الفخامة والأناقة.

وتختار أسين ثوتومكال الساري الأسود في المناسبات الهامة، بالاضافة إلي تنسيق مجموعة فاخرة من الإكسسورات الانيقة لإكمال إطلالتها.

وتختار أسين ثوتومكال ميكب بألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وتبرز جمال عينيها بالآي لاينر.

وإليكم 10 إطلالات تبرز أناقة أسين ثوتومكال.
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
ساحرة وجذابة.. 10 إطلالات تكشف أناقة أسين ثوتومكال في عيد ميلادها
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