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توك شو

الأرصاد الجوية تعلن عن خبر سار للمواطنين.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:02 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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توك شو
قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأضافت إيمان شاكر،مداخلة هاتفية، ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن البلاد تشهد من غدًا الأحد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، وسيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة، ولكن بشكل تدريجي.

أشارت، مدير مركز الاستشعار عن بعد ، إلى أن، الموجة التى تعرضت لها البلاد لم تكن الأولى، موضحًا أن هذه الموجة تعرضت لها البلاد من قبل.

وطالب مدير مركز الاستشعار عن بعد، من المواطنين، بعدم الانسياق وراء الشائعات، و الحصول على المعلومات من هيئة الأرصاد الجوية فقط.
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