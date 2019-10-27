التموين تحدد طرق قبول تظلمات البطاقات

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من المستندات المطلوبة لقبول تظلمات التموين منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر الحالي ، من بينها طلبا مدعوما بالمستندات الدالة علي صحة بياناته لدي مكتب التمويين التابع له.



ذكرت الوزارة في تقرير لها أن المكتب التمويني يقوم بمراجعة التظلم المقدم من المواطن وتسجيلها بموقع دعم مصر متضمنة رقمه القومي وهاتفه ورقم بطاقته التموينية ونوع التظلم، على أن يقوم المكتب بارسال الكشوف المعتمدة لمديرية التموين التابعة ومن ثم متابعة ارساله للوزارة أسبوعيا .



كما حددت الوزارة المستندات المطلوبة لقبول تظلمات الحيازات الزراعية، من بينها شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية موضح بها مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.