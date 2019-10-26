كلين شيت.. الهلال لا يعرف الهزيمة فى القمة السعودية أمام النصر خلال أكتوبر

لا يعرف فريق الهلال السعودى، الخسارة في ديربي الرياض، عندما يلاقي غريمه التقليدى النصر خلال شهر أكتوبر في مباريات الدوري، حيث التقيا في 4 مباريات سابقة، حقق الفريق الأزرق الانتصار في 3 منها، فيما انتهى لقاء واحد بالتعادل بهدف لكل منهما.



أول لقاء جمع قطبي الرياض في شهر أكتوبر، كان في يوم 16 من عام 2004، وحقق حينها الهلال الانتصار بهدفين دون رد سجلهما سامي الجابر، وكرر الهلال تفوقه في ديربي أكتوبر الثاني الذي جمعهما يوم 18 من عام 2008، عندما انتصر 2-1 وسجل أهدافه ياسر القحطاني وأحمد الفريدي، وإلتون جوزيه للنصر، وحضر التعادل الإيجابي 1-1 في الديربي الذي أقيم يوم 24-10-2010، حيث سجل للهلال عيسى المحياني، وسجل للنصر عبدالرحمن القحطاني، وشهد عام 2017 آخر ديربي جمع الهلال والنصر في أكتوبر، الذي شهد فوز الأزرق 2-1، سجلهما سالم الدوسري وكارلوس إدواردو، فيما تكفل بهدف النصر محمد السهلاوي.



ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الأحد القادم، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في لقاء يجمعهما على ملعب جامعة الملك سعود.