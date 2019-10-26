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مرأة

حيل للحفاظ على صحة عظامك وسلامة العمود الفقرى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:46 م
العمود الفقرى
العمود الفقرى
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لمياء الياسين
فى اليوم العالمى للحفاظ على صحة العمود الفقرى إليك مجموعة حيل عليك إتباعها لمنع الآلام المزعجة وبعض العادات الخاطئة التى يجب التوقف عنها وذلك حسبما يقدمها موقع برايت سايد والتى تتلخص فى الآتى:

- تأكدى من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم

لا تغفلى تناول الكالسيوم فهو الأساس فى الحفاظ على صحة العظام وعليك الاكثار من تناول الاطعمة الغنية بالكالسيوم.

- فيتامين د.

فيتامين (د) هام في الحفاظ على صحة العظام والأسنان لأنه يساعد على امتصاص الكالسيوم ويمكنك الاكثار من تناول الاطعمة الغنية به مثل الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون ومنتجات الألبان والحبوب وكبد البقر والجبن والبيض.

- حافظى على وزنك الطبيعي.

تعتبر السمنة أيضًا أحد عوامل الخطر التي تساهم في كسور العظام وعدم سلامة العمود الفقرى لا تتناولي أبدًا نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية

- ممارسة الرياضة

لصحة عظامك والعمود الفقرى والبقاء بصحة جيدة لأطول فترة ممكنة ، تحتاج إلى الحفاظ على لياقتك البدنية فقط استشيرى طبيبك قبل البدء في أي برنامج

- الاقلاع عن التدخين

النيكوتين له تأثير سلبي مباشر على كثافة العظام تدخين السجائر يؤخر التئام الهيكل العظمى عليك محاولة الإقلاع عن التدخين. الحفاظ على عظام قوية وصحية

- أحرصى عند اختيار الحذاء أن يكون مشط القدم مستقيمًا، وبالتالي لا تعاني فقرات الظهر السفلية من الألم.
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