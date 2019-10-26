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رياضة

نادي تركي يفسخ التعاقد مع لاعب سوري ويمهله 24 ساعة لمغادرة البلاد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
في قرار مفاجئ، قرر نادى أضنه سبور التركي الاستغناء عن اللاعب السورى آياز عثمان لاعب خط وسط وفسخ التعاقد معه دون الكشف عن أسباب هذا القرار المفاجئ.

وأكدت "شبكة الكرة السورية" إن النادي قرر فسخ التعاقد مع اللاعب السورى بسبب تعاطفه مع "الأكراد" في سوريا ورفضه تحية الجيش التركى.

أشارت الشبكة إلى أن السلطات التركية قد منحت اللاعب السورى آياز عثمان مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد.

ويذكر أن هناك تدخلات عسكرية من قبل الجانب التركي، على سوريا في الأيام القليلة الماضية .
نادي تركي يفسخ التعاقد مع لاعب سوري ويمهله 24 ساعة لمغادرة البلاد
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