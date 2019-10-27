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حوادث

اليوم .. ثاني جلسات محاكمة راجح ورفاقه في قضية مقتل محمود البنا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
شهيد الشهامة
شهيد الشهامة
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محمد امين
تشهد محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا ثاني جلسات محاكمة المدعو محمد راجح وثلاثة من رفاقه في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت إحالة أوراق كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لمحكمة شبين الكوم لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.

وعقدت أولي جلسات المحاكمة في قاعة مغلقة وسرية ووسط تشديدات أمنية من قبل مديرية أمن المنوفية ، وحضر المتهمون داخل القفص.

وطلب محامي الشهيد محمود البنا تأجيل القضية بعد طلبهم من هيئة المحكمة 11 طلبا أولهم التأكد من السن الصحيح للمتهم راجح ورفاقه لتبين اذا كانت سوف تتم محاكمتهم أمام محكمة الأحداث أو محكمة الجنايات ، والاطلاع علي كافة اوراق ومستندات القضية ، والاطلاع علي قرار الإحالة للمحكمة.

وتم تاجيل الجلسة لتعقد صباح اليوم لتكون ثاني جلسة في محاكمة المتهمين بمقتل الطالب محمود البنا .
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