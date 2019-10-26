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رياضة

السعودية تفوز بـ فضية الكاراتيه في بطولة العالم الـ 11 بـ تشيلي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
توّج مشاري الزعبي لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم، السبت، بالميدالية الفضية في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي تقام بمدينة سانتياجو في التشيلي.

واستطاع البطل السعودي مشاري الزعبي من الوصول الى نهائي منافسات القتال تحت وزن 60 كجم لدرجة تحت 21 سنة وخسر من اليوناني زينيس كرستوس بفارق ثلاث نقاط حيث حقق اليوناني الميدالية الذهبية بينما حقق الكازاخستاني كين بك الميدالية البرونزية في هذه المنافسة.

وعبر اللاعب مشاري الزعبي عن سعادته الكبيرة بتحقيق الميدالية الفضية، معتبرًا أن ذلك أقل ما يقدمه لوطنه وكان يأمل بتحقيق الذهب ولكن المنافسة كانت شرسة للغاية ويهدي هذا الانجاز للسعودية ولرئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ولكافة الرياضيين بالمملكة، ولرئيس اتحاد الكاراتيه وللمدربين ولجميع زملائه اللاعبين مشيرا إلى أن ما تحقق هو نتيجة تدربنا طويلًا، وتم إعدادنا بطريقة احترافية لنكون خير من يشعل إضاءة للوطن .
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