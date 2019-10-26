السعودية تفوز بـ فضية الكاراتيه في بطولة العالم الـ 11 بـ تشيلي

توّج مشاري الزعبي لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم، السبت، بالميدالية الفضية في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي تقام بمدينة سانتياجو في التشيلي.





واستطاع البطل السعودي مشاري الزعبي من الوصول الى نهائي منافسات القتال تحت وزن 60 كجم لدرجة تحت 21 سنة وخسر من اليوناني زينيس كرستوس بفارق ثلاث نقاط حيث حقق اليوناني الميدالية الذهبية بينما حقق الكازاخستاني كين بك الميدالية البرونزية في هذه المنافسة.



