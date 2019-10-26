السفير عزت سعد: مصر الشريك الاقتصادي والتجاري الأكبر لروسيا.. فيديو

قال السفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر هي الشريك الاقتصادي والتجاري الأكبر لروسيا على مستوي القارة الأفريقية وعلى الشرق الأوسط بصفة عامة، ولذلك كان طبيعيا أن تختار روسيا توقيت القمة فى الوقت الذي تترأس فية مصر للاتحاد الأفريقي.



وأضاف السفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشئون الخارجية خلال تصريحاتة لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن أجندة مصر وأولوياتها لرئاسة الأتحاد الأفريقي سنجدها منعكسة بشكل واقعي وواضح جدا فى أجندة القمة .



وأوضح السفير عزت أن عقد القمة فى توقيت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بؤكد على حقيقة أن مصر هي بوابة روسيا لأفريقيا، موضحا أن التعاون بين روسيا ودول أفريقيا سيكون فى مجال البنية الصناعية وفى مجال الطاقة وفى مجال الأمن الغذائي وفى مجال النقل واللوجيستيات وأخيرا التعاون فى مجال الصحة وصناعة الأدوية.



وأكد السفير عزت، أنه يستوجب على روسيا دورا كبيرا ومهما فى المرحلة القادمة لوضع ما تم الأتفاق علية فى القمة موضع التنفيذ، وأن روسيا لا تمتلك سوى أربع مكاتب تجارية فقط فى القارة الأفريقية.

