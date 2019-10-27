الغرفة التجارية: دراسة لاحتساب تكلفة إنتاج الخبز على المخابز

أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تعكف علي اجراء دراسة لإعادة احتساب تكلفة انتاج الخبز علي المخابز طبقا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج بدون أي أضرار علي كل أطراف منظومة الخبز.





قال "حماد" في تصريحات له، إن أصحاب المخابز لديهم مطالب مشروعة مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي تشهدها البلاد.





وطالب "حماد" أصحاب المخابز بسرعة التوقيع علي التفويض البنكي للحفاظ علي وجودهم بمنظومة الخبز ومنع خروجهم منها.





وذكر أن هناك مساعي حقيقية لحل مشكلات احتساب تكلفة انتاج الخبز علي أصحاب المخابز بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحاً أنه سيتم التوصل لحلول خلال الفترات المقبلة.







