استقالة أول نائب في البرلمان العراقي احتجاجا على تدهور الأوضاع

قدم النائب بالبرلمان العراقي مزاحم التميمي استقالته من عضوية مجلس النواب، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.



وارسل التميمي رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يقدم فيها استقالته، وجاء فيها "يؤسفني أني طيلةَ السنةِ الماضيةِ لم أشعرْ أن وجودي في مجلسِ النوابِ قد حقق شيئا مما وضعتُه هدفا لنفسي ومما كان الناخبون والمواطنون جميعا يتطلعون الى قيامي به كنائبٍ يُمَثِلُ شريحةً واسعةً من الشعب. لقد حاولتُ ،قدرَ تمكني، تقديمَ شيءٍ ايجابي لكنه لم يكن يرقىٰ الى ما كنتُ أطمحُ وأتمنى".



كانت كتلة سائرون النيابية، أعلنت السبت، تحولها الى المعارضة والاعتصام داخل مجلس النواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، فيما دعت الكتل السياسية ان تحذو حذوها وان يكونوا على مستوى الحدث.

