كلية الدعوة بجامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه حول أهمية علم الكلام.. الخميس

تشهد كلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة مناقشة علمية لرسالة دكتواره يوم الخميس القادم للباحث أحمد عبد العظيم البصيلي بعنوان: "تجديد علم الكلام وتوظيفه في الرد على الشبهات الفلسفية المعاصرة".



وتتناول الدراسة أهمية علم الكلام وأنه من أهم العلوم التي تتبوأ الصدراة في خريطة العلوم الأزهرية والذي يُعنى بإثبات العقائد والحِجاج عنها ونفي الشبهة حولها قياما بواجب الدعوة وأن تجديد علم الكلام أمر في غاية الأهمية حيث إن واجب هذا العلم أن يستوعب التطورات الفكرية للعصر الحديث ومن ثم مناقشتها تقييما وتقويما، كما أن علم الكلام قد أُبعِدَ عن مكانته وزُحزح عن مكانه بسبب التقصير الملحوظ في الاهتمام به وبتجديده على النحو الذي يعالج مشكلات المسلمين وشبهات الماديين ودعاوى الملحدين.



وتستعرض الدراسة أن توظيف هذا العلم في رد شبه الماديين ومناقشة فلسفات الملحدين لهو أمر في غاية الأهمية،وهو الواجب الأكبر الذي يمليه واقعنا المعيش على كل الدعاة والعلماء، كلٌ بحسب تخصصه ومجاله المعرفي.