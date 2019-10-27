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برلمان

برلمانية تكشف السبب الرئيسي لـ انخفاض معدلات البطالة لـ7.5%

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
مرفت الكسان عضو مجلس
مرفت الكسان عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بجهود القيادة السياسية التي تجلت في خفض معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، وبلغ 7,5% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9,9% خلال عام 2018، و‏8,8 % خلال عام 1991، و‏8 % خلال عام 1990.

وقالت "الكسان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية قامت بجهود كبيرة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، من أهمها التوسع في الاستثمارات التي تعمل الدولة ليلا نهارًا لجذب المستثمرين من كل مكان لتوفير فرص عمل جادة للشباب وتقليل نسبة البطالة في مصر.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من انخفاض معدلات البطالة في مصر بسبب جهود القيادة السياسية فضلا عن توفير الوظائف التي ستصب في مصلحة المواطن.

يأتي ذلك بعد أن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا، سلط من خلاله الضوء على وصول معدل البطالة في مصر لأدنى مستوى منذ 30 عامًا، حيث بلغ 7,5% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 9,9% خلال عام 2018، و‏8,8 % خلال عام 1991، و‏8 % خلال عام 1990.

وأبرز الإنفوجراف العوامل الرئيسية التي ساعدت على انخفاض معدل البطالة وخلق فرص عمل، وتمثلت في قيام الدولة بتنفيذ 9039 مشروعًا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 بتكلفة 2,1 تريليون جنيه، فضلًا عن أن إجمالي قيمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 144,2 مليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو 2019، ليستفيد منها نحو 565,5 ألف عميل.

ورصد الإنفوجراف بعض المؤشرات الاقتصادية على مدار الثلاثين سنة الماضية, بالإضافة إلى استعراض التقديرات السكانية على مدار نفس الفترة, أبرزها أنه خلال عام 2019، سجل معدل النمو 5,6% - وهو الأفضل منذ 11 عامًا- في حين سجل معدل تضخم الحضر في سبتمبر من العام نفسه 4,8%، كما وصل عدد السكان إلى 99,5 مليون نسمة حتى اليوم 26 أكتوبر الجاري، أما في عام 2018 فقد سجل معدل النمو 5,3%، وكذلك سجل معدل تضخم الحضر 14,4%، كما وصل عدد السكان إلى 97,1 مليون نسمة، أما في عام 1991 فقد سجل معدل النمو 1,1%، وكذلك سجل معدل تضخم الحضر 19,7%، كما وصل عدد السكان إلى 53 مليون نسمة, وأخيرًا في عام 1990، سجل معدل النمو 5,7%، في حين سجل معدل تضخم الحضر 16,8%، كما وصل عدد السكان إلى 51,9 مليون نسمة.

وجاء في الإنفوجراف أن حجم الاستثمارات العامة والخاصة قد شهدت ارتفاعًا حيث بلغت الاستثمارات العامة والخاصة المُقدرة نحو 942 مليار جنيه خلال عام 2018 /2019، و‏721‏ مليار ‏جنيه خلال عام 2017 /2018، و514 مليار ‏جنيه خلال عام 2016 /2017، و392 مليار ‏جنيه خلال عام 2015 /2016.

وأبرز الإنفوجراف معدلات البطالة في بعض دول العالم لعام 2018، ففي قارة أوروبا سجل معدل البطالة لألمانيا نحو 3,4%، وهولندا نحو 3,9%، والمملكة المتحدة 4%، وفرنسا نحو 9,2%، وأسبانيا نحو 15,5%، وإيطاليا نحو 10,2%، وروسيا 4,7%، أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد سجل معدل البطالة للسعودية نحو 5,9%، والإمارات نحو 2,6%، والأردن نحو 15%، والمغرب نحو 9%، والجزائر نحو 12,2%، وتونس نحو 15,5%، وإيران نحو 12%، وتركيا نحو 13,9%، وفي قارة آسيا سجل معدل البطالة لليابان نحو 2,5%، وكوريا الجنوبية نحو 3,8%، والصين نحو 4,4%، وإندونيسيا نحو 4,3%، والهند نحو 2,6%.

وفي نفس السياق, فقد رصد الإنفوجراف معدل البطالة في قارة إفريقيا، حيث سجل نحو 12,9% للسودان، وكينيا نحو 9,3%، وجنوب إفريقيا نحو 27%، وأنجولا نحو 7,3%، وبتسوانا نحو 17,9%، أما في قارة أمريكا الشمالية فقد سجل معدل البطالة للولايات المتحدة الأمريكية نحو 3,9%، وكندا بنحو 5,9%، والمكسيك نحو 3,3%، وأخيرًا قارة أمريكا الجنوبية، حيث سجل معدل البطالة للبرازيل نحو 12,5%، والأرجنتين نحو 9,5%، وتشيلي نحو 7,2%، وأخيرًا كولومبيا نحو 9,1%.
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