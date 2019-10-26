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أخبار العالم

وقف عمل قناتي العربية والحدث في العراق

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:43 م
وقف عمل قناتي العربية
وقف عمل قناتي العربية والحدث في العراق
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قسم الخارجي
قررت حكومة العراق وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد، وفقا لقناة "العربية".

وبحسب القناة فإن قرار الحكومة العراقية بوقف عمل قناتي العربية والحدث بذريعة عدم وجود ترخيص.

يأتي ذلك في ظل موجة ضخمة من الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومختلف المحافظات، ووصلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات على مدار اليومين الماضيين إلى نحو 63 قتيلا.
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