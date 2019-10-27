ذهب وفضة من عصور مختلفة .. التفاصيل الكاملة لضبط 12 عملة أثرية بمطار القاهرة.. صور

حصل موقع صدى البلد على المعلومات الكاملة للعملات الأثرية التي تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب ٢ بمطار القاهرة الدولي وبالتعاون مع شرطة تأمين الركاب من ضبطها مع راكب أثناء محاولة تهريبها، حيث كان متجها إلى مالطة على الخطوط الجوية المالطية رحلة رقم 711 ويحمل جواز سفر نحتفظ برقمه.



وبعد التنسيق والمتابعة أصدر حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية قرار بتشكيل لجنة لفحص العملات، وضمت سكر محمد عبد الحليم مفتش آثار مبنى ركاب 3 وتامر ماهر محمد أخصائي ترميم أول بمبني 1 ومحمود حسن خلف الله مفتش آثار بمبنى ركاب 2.



وفحصت اللجنة، العملات تحت إشراف محمود عبدالله مدير الوحدة الأثرية بمطار 2،3 وجرجس منير مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، وأقرت اللجنة بأثرية العملات وعددها 12 عملة، وأنها تخضع لقانون حماية الآثار ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وتحرر محضر بالنتيجة وتم إبلاغ النيابة العامة.



وضمت المضبوطات عملة معدنية فضية اللون غير كاملة الاستدارة ترجع للعصر البطلمي وتحمل علي أحد وجهيها صورة بروفايل للإمبراطور والوجه الأخر صورة نسر يقبض يديه علي صاعقة.



ومجموعة من العملات ترجع للعصر اليوناني الروماني،7 منها تحمل علي أحد وجهيها صورة جانبية بروفايل للإمبراطور تحيط بها كتابات باللغة والحروف اللاتينية وعلى الوجه الآخر مناظر لأحد الآلهة يجلس علي كرسي أو واقف وطائر يقبض بمخالبه علي فرع شجرة تحيط بها كتابات بحروف لاتينية أغلبها مطموس، والعملات غير كاملة الاستدارة وبها شروخ وهي برونزية اللون.



وعملة معدنية ذهبية اللون ترجع للعصر اليوناني الروماني تحمل علي الوجه الأول صورة الإمبراطور تحيط بها كتابات بحروف لاتينية وعلي الوجه الأخر شخصان جالسان رجل وإمرأة يمثلان الآلهة وبينهما الكرة الأرضية ويعلوهم ملاك مجنح تحيط به كلمات بحروف لاتينية.



وعملة معدنية ذهبية اللون ترجع إلي العصر البيزنطي فئة دينار وعلى الوجه الأول صورة للإمبراطور هيراقل وإبنه ويعلو رأسهما التاج فوقه الصليب وعلي الوجه الأخر صليب علي هيئة حرف Tوأسفله مدرج .



وعملتان فئة الدينار من المعدن ذهبي اللون،ويرجع للعصر الفاطمي لعهد الخليفة الأمر بأحكام الله عليهما كتابات بالخط الكوفي البسيط، وأحد الدنيارين ضرب مصر سنة 505 – 506 هجري.



ويحمل الوجه الأول عبارة الإمام المنصور أمير المؤمنين أبو علي الأمر بأحكام الله، وعلى الوجه الآخر عال وغاية لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، وعلى الهامش الخارجي عبارة"محمد رسول الله"،أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون.