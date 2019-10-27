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التعليم العالي تحتفل ببدء العام الدراسى للوافدين.. الوزير: مصر غنية بالثقافة والحضارة.. وجامعة قناة السويس تحيي الحفل بأغانٍ وطنية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:30 ص
احتفال استقبال الطلاب
احتفال استقبال الطلاب الوافدين
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نهلة الشربينى
  • المئات من الطلاب يشاركون في احتفال وزارة التعليم العالي ببدء العام الدراسي الجديد للوافدين
  • على نغمات مصرية.. جامعة قناة السويس تحيى حفل التعليم العالي لاستقبال الوافدين
  • وزير التعالمي العالي: مصر غنية بالثقافة والحضارة والدولة تهتم بالوافدين

توافد اليوم، الأحد، المئات من الطلاب الوافدين لحضور احتفالية الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين لاستقبال الطلاب بالعام الجديد، من عدد من الدول الأفريقية بالإضافة إلى طلاب الدول العربية وأخرى على مستوى العالم.

وتنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 للطلاب الوافدين الجدد هذا العام، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل، بمحكي قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

أحيا الحفل فريق من جامعة قناة السويس، بالأغاني الوطنية، والتي نالت إعجاب الحضور، بينما قدم بعض الطلاب قصائد من الشعر مادحين في مصر وشعبها، وعلى رأسهم طالب سوري الجنسية، كما تلا بعض الطلاب الأفراقة الآيات القرآنية.

من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر غنية بالثقافة والحضارة، موضحا اهتمام الوزارة بالطلاب الوافدين بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون مصر قبلة التعليم للجميع، خاصة أن مصر تسخر كل الإمكانيات في هذا الشأن لاستقطاب الطلاب الوافدين من جميع دول العالم.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في احتفالية وزارة التعليم العالي ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠، للطلاب الوافدين الجدد هذا العام بمحكي قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، أمس، السبت، أن وزارة التعليم العالي، بدأت في تحسين البيئة التعليمية للطلاب الوافدين بجميع الوسائل، قائلًا: "على سبيل المثال على مستوى الإدارة المركزية للوافدين تذليل جميع العقبات أمام الطلاب كالرعاية الصحية وتذاكر السفر وتجديد الإقامة".

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه تم إطلاق تطبيق "ادرس في مصر" باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل جميع المعلومات للطالب الوافد كخريطة معرفية حول الجامعات في مصر وكلياتهم وبرامجها الدراسية، ناصحا الطلاب "بالانتظام في دراستهم وأن ينهلوا من العلم إلى جانب الاستمتاع بالأماكن السياحية أثناء تواجدها علي أرض مصر، وإن شاء الله كل طالب بيدرس في مصر يكون سفيرا لمصر في بلده".
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