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اقتصاد

البنك المركزي يخفض تكلفة طبع الـ20 جنيها لـ7.94 مليار في يوليو الماضي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:02 م
عملات مصرية
عملات مصرية
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محمد يحيى
خفض البنك المركزي المصري من طباعة واصدار عملة الـ20 جنيها إلي 7.94 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 8.102 مليار نيه في يونيو من نفس العام بفارق162 مليون جنيه، ومقارنة بـ 8.222 مليار جنيه في مايو 2019 بمعدل تحسن قدره 282 مليون جنيه.

وفقا لتقرير صادر عن البنك، فقد تم طباعة عملة الـ 50 جنيها بـ 24.82 مليار جنيه في يوليو الماضي بعد أن كانت تكلفة طباعتها 25.61 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 25.6 مليار جنيه في مايو 2019.

ووصلت تكلفة طباعة عملة الـ5 جنيهات لنحو 4.4 مليار جنيه مقابل 4.341 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 4.351 مليار جنيه في مايو 2019.
أما تكلفة طباعة الـ10 جنيهات فبلغت قيمتها 6.3 مليار جنيه مقابل 6.244 مليار جنيه فيونيو الماضي ومقارنة بـ 6.4 مليار جنيه في مايو السابق.
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